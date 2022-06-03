Часу дуже мало: збирають кошти на операцію Яремчику з Тернополя

Усіх небайдужих просять допомогти зібрати кошти на операцію восьмирічному Яремі Малішевському з Тернополя.

У хлопчика виявили захворювання головного мозку. На 22 червня запланована операція, яка вартуватиме майже 116 тисяч гривень. Для батьків це величезна сума, тому рідні просять про допомогу усіх, хто має таку можливість.

Про це у ФБ написала голова громадської організації “Бебіко”, радниця міського голови із соціальних питань, педагогиня Ольга Гордієнко.

“Друзі, колеги, знайомі звертаюсь з проханням допомогти зібрати кошти на операцію

Наш Яремчик з великої родини Бебіко потребує операції. Часу зібрати кошти дуже мало, 22 червня 2022 р. заплановано хірургічне втручання.

Потрібно 115980 грн

Давайте разом допоможемо Яремі насолоджуватись життям і далі в такий не простий час!!!

Установа банку – ПриватБанк

Картка

5168745015823187

МФО банку – 305299

Отримувач платежу – МАЛІШЕВСЬКА ЯНА ОЛЕГІВНА

IBAN – UA743052990000026207746327876

Рахунок отримувача – 26207746327876

Валюта картки – UAH

РНОКПП отримувача – 2865104601

Призначення платежу – Поповнення рахунку МАЛІШЕВСЬКА ЯНА ОЛЕГІВНА”