Що кожен новий рік – зручна пора для безлічі вітань,

Підбиття підсумків і добрих побажань

Для надихаючих і щирих слів

Відомо кожному – для них тепер і час наспів

Отож почну: “Шановні усіх рівнів депутати!

Я сподіваюсь, ви освоїли вже схеми і “відкати”

І знаєте чудово, проти кого й з ким дружити,

А головне – засвоїли, як треба “вміти жити”.

Вельмишановні голови міст, селищ і містечок!

Натхненно гімн співайте та хрестіться в вишиванках і, до речі,

Громаді в вірності кляніться завжди й всюди,

Та не забудьте й те робить, про що… не конче знати простолюду,

Бо як дізнаються, то втратять сон і що тоді робити?

Як тонну локшини на їх обвислі вуха начепити?

Не знаю,чи усі шановні, але все ж співгромадяни!

Якщо кінець усьому світу візьме та й настане,

Боятись нічого вам – ви до нього вже готові

І за цей “тренінг” скажем владі рідній добре слово:

Якби не ті її тарифи, ціни і зарплати грандіозні –

Були б всі ми немов істоти коматозні,

А так – всі в тонусі і є про що поговорити

Хіба, скажіть, погано у такій країні жити?