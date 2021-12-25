Що кожен новий рік – зручна пора для безлічі вітань,
Підбиття підсумків і добрих побажань
Для надихаючих і щирих слів
Відомо кожному – для них тепер і час наспів
Отож почну: “Шановні усіх рівнів депутати!
Я сподіваюсь, ви освоїли вже схеми і “відкати”
І знаєте чудово, проти кого й з ким дружити,
А головне – засвоїли, як треба “вміти жити”.
Вельмишановні голови міст, селищ і містечок!
Натхненно гімн співайте та хрестіться в вишиванках і, до речі,
Громаді в вірності кляніться завжди й всюди,
Та не забудьте й те робить, про що… не конче знати простолюду,
Бо як дізнаються, то втратять сон і що тоді робити?
Як тонну локшини на їх обвислі вуха начепити?
Не знаю,чи усі шановні, але все ж співгромадяни!
Якщо кінець усьому світу візьме та й настане,
Боятись нічого вам – ви до нього вже готові
І за цей “тренінг” скажем владі рідній добре слово:
Якби не ті її тарифи, ціни і зарплати грандіозні –
Були б всі ми немов істоти коматозні,
А так – всі в тонусі і є про що поговорити
Хіба, скажіть, погано у такій країні жити?
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