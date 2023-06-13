Був великим оптимістом і патріотом: у Запорізькій області загинув командир взводу з Тернополя

У боях за Україну в Запорізькій області загинув тернополянин, командир зенітно-ракетного взводу Денис Кузнецов.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці географічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, випускником якого був мужній воїн.

“Денис назавжди залишиться у нашій пам’яті великим оптимістом і патріотом, який завжди був готовий прийти на допомогу. Він надзвичайно любив географію, подорожі та захоплювався спелеологією.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, друзям та колегам загиблого Героя.

Вічна пам’ять і слава Герою України!”, – ідеться у повідомленні на сторінці вишу.