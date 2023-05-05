Був у лавах УПА, а потім – у засланні: на 91-му році життя помер знаний священник з Тернопільщини

На 91-ому році земного буття відійшов у вічність отець Михайло Павко. Усе своє життя він присвятив Богові та Україні.

Про важку втрату повідомив голова Байковецької територіальної громади Анатолій Кулик.

На долю отця Михайла випало дуже багато випробувань. Народився у Польщі, тож у 1945 році разом з родиною був насильно депортований в Україну. Як справжній патріот, вступив у ряди Української Повстанської Армії. Був засуджений. Деякий час перебував у засланні.

За 60 років пастирювання отець Михайло залишив свій духовний слід у багатьох селах Тернопільщини. Зокрема, у Байківецькій громаді він був парохом у Шляхтинцях, Курниках, Стегниківцях. Багато літ служив у селі Лозова, де збудував церкву Святих верховних апостолів Петра і Павла.

Після переїзду на проживання в село Гаї-Гречинські заклав хрест під будівництво храму Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці.

Як кандидат богословських наук, 10 років викладав патрологію в Тернопільській вищій духовній семінарії імені Йосифа Сліпого.

“З приводу тяжкої втрати висловлюю щире співчуття рідним та близьким людям усопшого отця Михайла.

Нехай спочиває з Богом! Вічная пам’ять!”, – ідеться у дописі голови громади.