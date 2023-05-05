Нагрудний знак «Золотий хрест» від Головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного отримав ще один житель Великогаївської громади – Андрій Сагаль із Великих Гаїв.
Про це повідомив голова громади Олег Кохман.
45-річний чоловік пішов захищати країну в перші дні повномасштабного вторгнення. Був поранений. Незважаючи на травми, знову повернувся на службу.
“Справедлива та висока оцінка майстерності та відваги нашого бійця.
Пишаємося!
Зичимо подальших успіхів і звершень!
Чекаємо вдома з ПЕРЕМОГОЮ!”, – зазначають у громаді.