Сьогодні на Тернопільщині прощаються із загиблим льотчиком Олександром Корпаном.

Про це повідомляють у Тернопільській ОДА.

Олександр Корпан був кращим льотчиком ударної авіації за підсумками 2021-го року.

У вересні Олександру Корпану мало б виповнитись 28 років. Хлопець загинув 2 березня на російсько-українській війні.

Тернопільщина прощатиметься з Героєм завтра 7 березня о 10.00 год в церкві Преображення Господнього, с. Галич.

Об 11.00 год підбудеться військовий церемоніал прощання в центрі міста Підгайці на Майдані Незалежності.

Щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя.

Не забудемо! Не пробачимо!

Вічна пам’ять Герою!