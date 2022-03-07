Сьогодні на Тернопільщині прощаються із загиблим льотчиком Олександром Корпаном.
Про це повідомляють у Тернопільській ОДА.
Олександр Корпан був кращим льотчиком ударної авіації за підсумками 2021-го року.
У вересні Олександру Корпану мало б виповнитись 28 років. Хлопець загинув 2 березня на російсько-українській війні.
Тернопільщина прощатиметься з Героєм завтра 7 березня о 10.00 год в церкві Преображення Господнього, с. Галич.
Об 11.00 год підбудеться військовий церемоніал прощання в центрі міста Підгайці на Майдані Незалежності.
Щирі співчуття близьким та рідним загиблого Героя.
Не забудемо! Не пробачимо!
Вічна пам’ять Герою!