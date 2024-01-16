Був єдиним сином у батьків: на Тернопільщині зустріли тіло Героя Сергія Петріва. ФОТО

Сьогодні, 16 січня, на символічному перехресті Героїв у Теребовлі зустріли домовину з тілом захисника – 27-річного Сергія Петріва.

Українські прапори з чорними стрічками знову майоріли дорогою. Теребовлянці зустрічали військовослужбовця живим коридором, зі слізьми на очах, з квітами та лампадками. Чимало небайдужих мешканців громади прийшли вшанувати пам’ять Сергія Петріва, який був єдиним сином у батьків.

Священнослужителі, керівництво громади, рідні, близькі, друзі, побратими Героя спільною молитвою віддали честь та шану воїнові, який боронив рідну країну ціною власного життя.

У глибокій скорботі залишилися дружина Юлія та маленький синочок Володя, якому через місяць буде лише три рочки, мама Наталя та батько Богдан, який теж перебуває в лавах ЗСУ.

Сергій Петрів помер 14 січня від поранень, отриманих в бою у районі Серебрянського лісу Донецької області. Завтра, 17 січня, захисника поховають на Алеї Героїв у Теребовлі. Про це повідомляють у міській раді.

З метою вшанування пам’яті Сергія Петріва 16-17 січня на території Теребовлянської міської територіальної громади оголошені Днями жалоби.