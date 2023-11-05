На Тернопільщині невідомі двоногі істоти викинули біля смітника двох цуценят.

Носиків прирекли на повільну загибель. На щастя, поруч опинилася небайдужа людина, котра їх врятувала. Тепер для найкращих друзів людини шукають дбайливих господарів.

Про це у групі Бучацькі справи написала Анастасія Лопушанська.

“Цуценята в добрі руки.

Недавно вертаючись з навчання я почула чийсь знесилений стогін біля смітника , як виявилося це був стогін цих чарівних цуценят яких безжально викинули. Вони були нажахані й голодні та трусилися і скиглили від холоду.

Зараз вони шукають дім.

Будь ласка не будьте байдужими та візьміть по янголятку в свій дім. Ці чарівні дівчатка заслуговують на вашу любов. Вони дуже кумедні й грайливі. На вигляд їм місяць з половиною.

Локація Бучач, перехрестя Бучач Чортків”, – ідеться у дописі.







