Слідчі скерували на розгляд суду матеріали кримінального провадження стосовно жительки Тернополя, яка підозрюється в сутенерстві.

Нагадаємо, у червні працівники міграційної поліції спільно зі слідчими Тернопільщини викрили та затримали мешканку обласного центру, яка організувала незаконний бізнес, торгуючи чужим тілом. Підозрювана впродовж тривалого часу заробляла подобовою орендою житла. Проте через нестачу грошей вирішила підробляти ще й сутенерством.

Жінка в інтернеті розмістила оголошення про пошук дівчат на високооплачувану роботу. Усі деталі охочим працювати повідомляла при зустрічі або телефоном. Наступне оголошення, яке з’явилося у соцмережах, стосувалося пошуку клієнтів.

Місцями для інтимних зустрічей були квартири, які здавала сутенерка подобово. Година послуг вартувала 1600 гривень. Заробітки ділили порівну.

Читайте також: За годину втіх брала 1600 гривень: у Тернополі викрили сутенерку. ФОТО

В ході обшуку, проведеного під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури, працівники міграційної поліції виявили у квартирі сутенерки понад 500 тисяч гривень, мобільні телефони та записник з базою клієнтів.

Жінку затримали відповідно до статті 208 КПК. Зібравши достатньо доказів, їй оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 303 (створення або утримання місць розпусти і звідництво) ККУ.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт направлено до суду. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.