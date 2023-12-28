Будуть судити колишнього посадовця, який завдав збитків державі на пів мільйона гривень

Через службову недбалість, що призвела до нестачі лісопродукції судитимуть екскерівника офісу водних ресурсів.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Бережанської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов’язків керівника Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області за фактом неналежного виконання ним службових обов’язків з контролю за використанням бюджетних коштів, виділених на природоохоронні заходи (ч. 2 ст. 367 КК України).

За даними слідства, посадовець, підписуючи акти виконаних робіт з розчищення русла річки Золота Липа, які здійснювали за бюджетні кошти, не оприбуткував для подальшої реалізації звалені дерева на березі водойми, об’ємом 562 м куб. Через його дії вказану лісопродукцію було втрачено, а бюджету заподіяно шкоду на суму майже 500 тис грн.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі поліції.