Будуть судити керівника благодійного фонду, котрий за гроші вивозив чоловіків за кордон

За організацію незаконного переправлення через державний кордон України судитимуть керівника благодійного фонду.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника благодійного фонду, обвинуваченого у незаконному переправленні осіб через державний кордон України та сприянні, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

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Розслідуванням встановлено, що тернополянин вказав неправдиву інформацію про осіб, зазначених у документах водіями, які здійснювали ввезення гуманітарної допомоги на територію нашої держави. На підставі цих документів двом військовозобов’язаним чоловікам було надано дозвіл на безперешкодний перетин державного кордону України, за що керівник фонду отримав від них 500 Євро та 17 500 гривень відповідно.

Правоохоронці затримали обвинуваченого на пункті пропуску «Шегині» при спробі незаконно вивезти чергового військовозобов’язаного громадянина.

Завершено розслідування, що здійснювали слідчі ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури.