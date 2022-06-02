500 євро з людини: у Тернополі керівник благодійного фонду переправляв чоловіків за кордон

У Тернополі СБУ викрила керівника благодійного фонду, який сприяв призовникам у незаконному перетині державного кордону України.

Оперативники спецслужби встановили, що засновник та керівник однієї із місцевих благодійних організацій налагодив механізм фальшування даних у електронній системі «Шлях», для систематичного вивезення чоловіків призивного віку у країни ЄС.

За певну оплату він вносив дані осіб призивного віку до реєстру, що надавало їм змогу безперешкодно перетинати державний кордон України у воєнний час. Зазвичай вартість таких «послуги» становила близько 500 євро з людини.

Організатора каналу незаконного переправлення осіб до Євросоюзу правоохоронці затримали на пункті пропуску Шегині під час його чергової спроби вивезти нелегала за кордон.

У межах кримінального провадження за ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу.

Спецоперація із викриття зловмисника проводилась Управлінням СБУ в Тернопільській області у взаємодії із співробітниками ДПСУ, ВБ МВСУ, слідчими Національної поліції та за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області