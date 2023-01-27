Будуть давати готівку: хто з тернополян отримає пільги на комунпослуги. ВІДЕО

У Тернопільській громаді є 1400 людей, які отримують пільги саме із місцевого бюджету. Зокрема на оплату комунальних послуг. Якщо раніше пільгу перераховували безпосередньо надавачам послуг, то із 2023 року механізм змінили.

Як пояснив начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима, новий порядок вступив у дію з 1 січня 2023-го. Пільги з місцевого бюджету надаватимуть визначеним категоріям громадян не у безготівковій формі, а готівкою. Люди самостійно будуть розраховуватися за комунальні послуги, йдеться в сюжеті телеканалу Т1 Новини.

Так, сім’ї загиблих воїнів отримують пільгу на оплату компослуг з державного бюджету 50%, і ще половину — з місцевого. Є і такі категорії, які мають виплату лише із місцевого бюджету. Тобто так вирішили у Тернопільській міській раді.

За словами Володимира Сулими, це учасники добровольчих формувань, яким видано посвідчення обласною радою. Вони мають пільгу 75%, як і учасники бойових дій з державного бюджету. Учасники ОУН-УПА мають 100% пільгу, особи інвалідністю І групи або діти з інвалідністю – 50%. Але ця пільга розраховується в грошовому еквіваленті і в межах соціальних норм.

У 2023 році розмір пільг не зменшуватимуть, а окремим громадянам навіть збільшать, додає Володимир Сулима. Але важливо пам’ятати, виплачувати допомогу перестають, якщо є борг за спожиті компослуги. Тож отримуючи пільги готівкою – не забувайте вчасно оплачувати рахунки.