На полях ТзОВ «Бучачагрохлібпром» завершили збір пізніх зернових, зокрема кукурудзи.

У вирощуванні та зборі урожаю підприємство використовує нову сучасну техніку, висококваліфікованих спеціалістів, що дає можливість вчасно зібрати урожай, реагувати на зміни погоди та координувати дії усіх залучених у цьому процесі.

– Цьогорічний сезон був досить складним. Він поставив перед сільськогосподарськими виробниками багато викликів, але, дякуючи злагодженій роботі колективу, вдалося вчасно і без втрат його пройти. Незважаючи на кількаразове збільшення цін на пальне та енергоносії, компанія добилася позитивних фінансових результатів, – зазначив голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

Директор підприємства Казимир Попіль відзначив найкращих працівників за показниками роботи. Їх заохочено окремими новими службовими автомобілями.