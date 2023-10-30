Буде місце для паломництва: на Тернопільщині приводять до ладу старий польський цвинтар. ФОТО

У селі Оліїв Зборівської громади на Тернопільщині почали відновлювати старий польський цвинтар. Територію вже почистили від зарослів.

Про це розповів Суспільному староста села Володимир Гончаренко. За його словами, чистили цвинтар протягом тижня.

“Там росли різні кущі та дрібненькі, тоненькі дерева. По периметру їх залишили, бо ці дерева є природним захистом. Поробили проходи. Всередині залишили старші дерева. Згідно з нашою ідеєю, все має виглядати, як своєрідний парк пам’яті. Це все робимо для того, щоб зберегти цвинтар і надати йому пристойного вигляду”, — розповів Володимир.

За словами старости, у прибиранні взяли участь жителі Олієва разом з працівниками одного з підприємств області, яке займається охороною та вивченням пам’яток історії та культури. Його директор, історик Олексій Златогорський каже, відновлення кладовища — спільна ініціатива.

“Цей проєкт фінансує польський фонд “Свобода і демократія”. До проєкту долучився харцерський гуфець “Волинь” — це хлопці зі Здолбунова, працівники Волинського регіонального музею українського війська. Зібрався десяток чоловіків, вони почали очищати цвинтар від чагарів. Думаю, рано чи пізно тут постане історико-культурний парк. Можливо, навіть місце для паломництва”.

Володимир Гончаренко говорить, цвинтар має форму правильного прямокутника площею понад два гектари. Раніше тут ховали поляків з Олієва і навколишніх сіл. Після Другої світової війни місцевий костел був зруйнований і з 1947 року ніяких поховань на цвинтарі не проводили.

“Римо-католицької парафії у нас немає. З 1947 року дехто з поляків виїхав, дехто помер. Богослужіння не здійснювали. Поляки приїжджали на це кладовище, але то вже в пізніші часи”, — сказав Володимир.

За словами старости Олієва, радянська влада про польські поховання не дбала і з часом він повністю заріс.

“Там буквально виріс ліс. І через ті зарослі там постійно була сирість. Це шкодило пам’ятникам. Крім того, не було доступу до цвинтаря. Є в селі люди, які знали про його існування, але ніколи не відвідували. Бо хто ж буде лізти в хащі, аби на щось там подивитися?”.

Як розповів Володимир Гончаренко, прибирання зарослів — це перший крок у відновленні кладовища.

“Наступними роками будемо планувати проєкти щодо реставрації пам’ятників, відновлення могил. Спробуємо зробити так, щоби це розвивалося, щоби привабити туристів і зберегти історичну спадщину. Оліїв розташований посередині між Залізцями та Зборовом. Тому є задум прокласти туди туристичний маршрут”.

“Це буде своєрідна історична дорога: Зборів із музеєм “Зборівська битва” та Оліїв з історико-культурним парком. Додасться сюди й мій улюблений Залозецький краєзнавчий музей”, — розповів Олексій Златогорський.