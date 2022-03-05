Бригада територіальної оборони області сформована у повному обсязі.

Як зазначив командир Євген Фоменко, наразі військовослужбовці служать на блокпостах та охороняють важливі об’єкти інфраструктури.

Підрозділи бригади готові до виконання завдань за призначенням. Також триває формування добровольчих територіальних загонів у громадах. Після того, як вони будуть створені, пройдуть навчання та буде видана зброя.

«105 окрема бригада територіальної оборони сформована у повному обсязі. Військовослужбовці бригади забезпечені всім необхідним озброєнням. Військовослужбовці тероборони несуть службу на блок-постах, залучені до охорони важливих об’єктів інфраструктури, а також допомагають працівникам Укрпошти у розвезенні пенсійних виплат».

Додамо, у Тернополі з міського бюджету додатково виділили 7 млн гривень на фінансування тероборони, а також збройних формувань; 30 млн гривень для резервного фонду на випадок надзвичайних ситуацій в місті, а також 2 млн гривень спрямують на гуманітарні потреби для допомоги переселенцям. Учора місто отримало два гуманітарних вантажі з Литви та Польщі, а сьогодні в Тернопіль прибули 2 сучасні машини швидкої допомоги.