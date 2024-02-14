Уродженець Тернопільщини повернувся в Україну, щоб вступити до лав ЗСУ.

Нещодавно завершив процедуру повернення в Україну на постійне місце проживання та отримав новий паспорт громадянина України уродженець Тернопільщини. Чоловік тривалий час мешкав за кордоном, а у 2023 році повернувся на Батьківщину, щоб вступити до лав ЗСУ. Сьогодні він боронить нашу незалежність на найгарячіших напрямках фронту.

За даними міграційної служби Тернопільської області, у 2023 на постійне місце проживання в Україну з-за кордону повернулося 17 осіб.

Міграційники наголошують, що у разі, коли особа повертається на постійне проживання в Україну та не знялася з постійного консульського обліку за кордоном, територіальний орган міграційної служби надсилає відповідній дипломатичній установі повідомлення про зняття з постійного консульського обліку. Наявні в паспортах громадянина України для виїзду за кордон штампи про оформлення документів на виїзд на постійне місце проживання з України та про взяття на постійний консульський облік анулюються. Після цього особа може звернутися в підрозділ міграційної служби для оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки.