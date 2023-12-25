Благала про допомогу: у Тернополі врятували жінку. ВІДЕО

Патрульні допомогли літній жінці, яка стала заручницею власної оселі.

В суботу до патрульних звернулася стурбована жінка. Вона повідомила, що з квартири на вулиці Стрімкій людина кричить про допомогу.

За вказаною адресою швидко прибули патрульні Микола Салабай та Андрій Солтисяк. Інспектори з’ясували, що двері до квартири закриті зсередини, а 86-річна жінка впала та не в змозі самостійно підвестись.

Часу зволікати не було, адже з-за дверей було чути ослаблений жіночий голос. Тож інспектор Андрій Солтисяк, скориставшись автовишкою, потрапив в оселю постраждалої через балкон.

Всередині патрульний виявив знесилену жінку, яка лежала на підлозі. Поліцейський попіклувався про громадянку. Невдовзі прибули медики й надали постраждалій кваліфіковану допомогу.