На Тернопільщині бійці спецпідрозділу «Лють» завершили перший етап тренувань.

Добровольці освоїли ази медичної справи й тактичної підготовки. Надалі бійців направлять до більш ретельного злагодження на інші військові об’єкти.

Тренувалися бійці спецпідрозділу «Лють» на одному із полігонів західного регіону. Зокрема, вони відпрацьовували тактику ведення бою та надання першої медичної допомоги.

«Під час вишколу бійці відпрацьовують різні сценарії: ведення вогню з укриття, маскування, облаштування фортифікаційних споруд, евакуація пораненого з поля бою та наданням йому першої домедичної допомоги. Бійці штурмової бригади Гвардії наступу «Лють» високо вмотивовані і наполегливо тренуються. Хлопці та дівчата завершили перший етап з базової військової підготовки і тактичної медицини. Попереду у них – не менш важливі і цікаві завдання», – зазначив начальник Нацполіції області Олександр Богомол.

Триватиме навчання бійців спецпідрозділу «Лють» до чотирьох місяців.