Тридцять друга сесія Тернопільської міської ради відбудеться третього листопада. Пленарне засідання розпочнеться о десятій ранку і пройде у режимі відеоконференції.

Відповідне розпорядження про скликання сесії підписав міський голова Сергій Надал.

В орієнтовному порядку денному є майже двадцять фінансово-господарських питань. Розпочнуть сесію із розгляду рішень про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради та про надання статусу борця за незалежність України у XX столітті.

На цьому засіданні планують внести зміни до галузевих Програм, до бюджету громади на 2023 рік, до рішення «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади» та заслухають інформацію про виконання бюджету громади за 9 місяців 2023 року. Також обговорять реорганізацію комунальних некомерційних підприємств.

Ще депутатам запропонують затвердити Порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, обліку та надання такого житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб на території Тернопільської міської територіальної громади. Розглянуть на сесії рішення «Про звільнення від орендної плати» та внесуть зміни до прийнятого у вересні рішення «Про здійснення запозичення у 2023 році для фінансування проекту «Оновлення електротранспорту міста Тернополя». Після цього перейдуть до розгляду «земельних» питань.