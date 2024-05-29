Тридцять дев’ята сесія Тернопільської міської ради відбудеться сьомого червня. Засідання розпочнеться о 10.00 і пройде у режимі відеоконференції. Відповідне розпорядження видав міський голова Сергій Надал.

В орієнтовному порядку денному є більше двадцяти фінансово-господарських проектів рішень та ряд «земельних». На початку сесії окрім розгляду питань «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради» та «Про надання статусу борця за незалежність України у XX столітті», депутатам запропонують внести зміни до Регламенту Тернопільської міської ради VIII скликання, до Положення про постійні комісії Тернопільської міської ради VIII скликання та до галузевих Програм. Говоритимуть також про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Тернопільської міської територіальної громади на 2024-2027 роки.

Після цього у порядку денному йдуть фінансові проекти рішень: «Про виконання бюджету Тернопільської міської територіальної громади за перший квартал 2024 року»; «Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2023 року № 8/34/34 «Про бюджет Тернопільської міської територіальної громади на 2024 рік»; «Про внесення змін в рішення міської ради від 06.06.2019 року № 7/35/5 «Про місцеві податки і збори Тернопільської міської територіальної громади».

Винесуть на розгляд сесії також затвердження містобудівної документації «Внесення змін до Плану зонування території м. Тернополя» та внесення змін до Плану зонування території міста Тернополя, затвердженого рішенням міської ради у 2014 році. Є й проект рішення «Про найменування вулиць».

Обговорять депутати ще два важливі питання: «Про виконання Стратегічного плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року за 2023 рік» та «Про актуалізацію Стратегічного плану розвитку Тернопільської міської територіальної громади до 2029 року». Ще їм запропонують надати дозвіл комунальному підприємству «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради на отримання кредиту та придбання автобусів та внести зміни до Порядку проведення ремонтів житлового фонду на умовах співфінансування.

Передбачено розглянути на сесії також питання «Про приєднання до європейської ініціативи «Угода мерів – Схід» та «Про затвердження Положення про міську літературну премію імені Михайла Левицького».