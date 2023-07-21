Двадцять восьма сесія Тернопільської міської ради відбудеться 28 липня. Розпочнеться засідання о 9.00 і пройде у режимі відеоконференції.

В орієнтовному порядку денному, який запропонують розглянути депутатам, є більше 20 проектів рішень фінансового та господарського напрямку. Першим розглянуть традиційний в цей період проект рішення «Про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради». А після нього запропонують депутатам затвердити «Порядок надання статусу борця за незалежність України у XX столітті на території Тернопільської міської територіальної громади».

Далі йде ряд фінансових питань. Заплановано внести зміни до галузевих програм, озвучити інформацію про виконання бюджету громади за перше півріччя та внести зміни до бюджету громади на 2023 рік і до положення «Про громадський бюджет Тернопільської міської ради». Окрім цього, будуть обговорені проекти рішень: «Про затвердження договору про грант №EU03-2022-228 від 26.06.2023 між Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) та Тернопільською міською радою»; «Про співпрацю з Європейським Банком Реконструкції та Розвитку у сфері модернізації громадського тролейбусного транспорту у м. Тернопіль»; «Про залучення гранту для реалізації місцевої ініціативи «Підприємцем бути легко» в рамках проекту «Підтримка швидкого економічного відновлення українських муніципалітетів», який реалізується ПРООН в Україні та фінансується урядом Німеччини»; «Про підтримку впровадження проєктів термомодернізації та співфінансування витрат з податку на додану вартість та інших витрат, що не покриваються коштами позики».

Депутатам запропонують також внести зміни до рішення «Про реалізацію проекту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя». Говоритимуть і про преміювання випускників закладів освіти за підсумками національного мультипредметного тесту у 2023 році та призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей.

Після розгляду господарських питань депутати перейдуть до «земельних».