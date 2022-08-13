Причинно-наслідковий зв’язок

Що зазвичай робить злодій, коли хоче відволікти увагу від скоєної ним самим крадіжки? Він щосили верещить: “Тримайте злодія!”. Набувши великого досвіду в отруєнні своїх противників, влада Росії нині намагається “перевести стрілки” на когось іншого. Діючи цілком в дусі своїх кримінальних “понятій”. Міноборони РФ звинуватило США в отруєнні колишнього лідера Венесуели Уго Чавеса біологічною зброєю. Росія стверджує, що її багаторічного союзника в Південній Америці отруїли препаратом, який при короткостроковому введенні провокує розвиток раку. Цей препарат, на думку росіян, розробили Сполучені Штати. “Причинно-наслідковий зв’язок між смертю венесуельського лідера та розробками в галузі біологічної зброї підтверджують дані судово-медичної експертизи та свідчення кубинських лікарів, які проводили лікування Чавеса”, – йдеться у заяві міноборони Росії. Цікаво, чи бачать його аналітики отой самий причинно-наслідковий зв’язок між спецоперацією РФ в Україні та численними людськими жертвами нашої країни і руйнуванням її економічного потенціалу?

Читайте також: Про зброю, контрнаступ і… божевілля: хроніка тижня

Куди іде зброя

Це доволі делікатна (щоб не сказати – болюча) для нас тема, і не завжди ми виглядали в ній бездоганно чисто, але, як повідомив представник Пентагону, Міноборони США не бачить ознак того, що американська зброя для України пішла ще кудись, крім поля бою проти російських окупантів. “Ми дуже добре знаємо, як українці використовують зброю, що ми їм її надали, і досі не бачили жодних ознак того, що вона пішла ще кудись окрім як для боротьби із росіянами”, – заявив він. На питання під час брифінгу про те, чому в Пентагоні так впевнені в тому, що зброя, яку США передали українцям, перебуває саме в Україні та використовується проти РФ, чиновник відповів: “Ми не відстежуємо використання українцями нашої конкретної зброї, але ми також і не бачимо ознак того, що ця зброя була передана будь-кому, крім ЗСУ”. Ніби зрозуміло: тінь історії з продажем “Кольчуг”, а також постать Гладковського-Свинарчука, здається, нині не затьмарює відносини України та США. Але запитання до структур, пов’язаних з озброєнням, в українців все ж залишаються…