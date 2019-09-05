Реконструкцію Привокзальної площі розпочали у Тернополі. У зв’язку з цим майданчик для паркування біля залізничного вокзалу на час ремонтних робіт частково перекриватимуть.

Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 5 вересня.

– Ми вже розпочали ремонт на пішохідній зоні, – зазначив Владислав Стемковський, заступник, міського голови. – За день-два почнемо роботи там, де паркується транспорт, тому просимо дозволити частково перекривати рух. Будемо виконувати капітальний ремонт зонально для того, щоб можливість паркування біля вокзалу залишалася. Реконструкція площі триватиме до кінця року, прагнемо зробити все якнайшвидше, але це залежить також від погодних умов та інших факторів.

Рух автотранспорту біля залізничного вокзалу буде частково перекритий з 6 вересня до 1 грудня 2019 року. Заїзд до вокзалу буде здійснюватися окремими смугами.

Згідно з проектом реконструкції Привокзальної площі, там заплановано облаштувати зону для екскурсійних автобусів, розмежувати місця для стоянки приватного транспорту і таксі, оновити дорожнє покриття, провести благоустрій території з влаштуванням нового вуличного освітлення, зелених зон та місць для відпочинку.

Ольга Трач

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