Біля Тернополя попрощалися із футбольним тренером, котрий помер під час тренування

На Тернопільщині у Великих Гаях в останню дорогу провели футбольного тренера Юрія Губаренка. Він помер на стадіоні під час тренування.

Про це повідомили на сторінці Великогаївської об’єднаної територіальної громади, передає Суспільне.

Юрій Олексійович народився та виріс у Соледарі. На західну Україну переїхав з початком повномасштабного вторгнення. Майже рік тренував вихованців футбольного гуртка у Великогаївській громаді.

“Сім’я, друзі та улюблена робота — те, чим щодня жив та чому сповна віддавався відомий тренер. Він творив, запалював інших, давав поштовх до продовження справи виховання футбольних чемпіонів”, — йдеться у повідомленні.

Віддати останню шану померлому прийшли друзі, знайомі, колеги, а також вихованці футбольного гуртка.

“Похоронна процесія відбулася на стадіон, щоб Юрій Олексійович навіки попрощався із футбольним полем. На могилі поміж свіжих квітів поклали футбольний м’яч, як символ усього його життя”, — повідомили на сторінці громади.