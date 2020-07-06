Сміттєві контейнери зайнялися у Тернополі на вулиці Руській. Про це повідомив начальник міського управління ДСНС Віталій Поворозник. Ймовірно пожежа виникла через підпал.

Вогонь знищив два пластикові сміттєві контейнери та поруч розкидані меблі. Остаточні причини займань встановлюються. Пожежу ліквідував черговий караул державної рятувальної частини.

“Протягом тижня пожежно-рятувальний підрозділ міста Тернополя виїжджав на пожежі квартири по вулиці Купчинського, другий виклик був по горінню сміттєвих контейнерів на території школи №6. Був один виїзд на вулицю Текстильну через падіння дерева”, – розповідає Віталій Поворозник.

Під час високих температурних показників ризик пожеж збільшується, – наголошують рятувальники. Відтак тернополян просять дотримуватися правил безпеки. Не можна розводити багаття просто неба, заборонено викидати тліюче сміття у контейнери.

Софія Романська