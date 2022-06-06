У Тернополі під аплодисменти та в обіймах побратимів зустрічали молодят. На весільний рушник стали військовий та перукарка-колористка.

З початком війни десятки тисяч добровольців зі всієї України заповнили Центри комплектування у бажанні захищати Батьківщину. Одним з таких був Віктор, мобілізований боєць бригади територіальної оборони Тернопільщини.

Пара познайомилася 4 роки тому. Віктор був фітнес-тренером в спортклубі, а Руслана його ученицею. Наречена переживала коли чоловік йшов на службу, тим паче в країні війна, але згодом змирилась та відпустила, бо хто як не вони (чоловіки) захистять нас, виженуть окупанта з країни де будуть народжувати й проживати молодята.

Про плани розповідають не охоче, кажуть на все Божа воля. Усе наздоженемо, збудуємо та примножимо, головне щоб повернувся живим та здоровим, додає Руслана.

«Без гучних гулянь, з найдорожчими», – прокоментував подію командир підрозділу, в якому служить боєць.

Військовослужбовці привітали новостворену сім’ю, в обіймах по-братерськи. Місце зустрічі обрали невипадково, поблизу монументу Степана Бандери провідника українських націоналістів. Адже сьогодні, як і сто років тому українські патріоти борються за нашу землю де живуть Герої – незламні борці за Волю й Незалежність України.

Юрій Кульпа