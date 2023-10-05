Петицію «Капітальний ремонт – влаштування пішохідної доріжки від вулиці Богдана Лепкого до Тернопільського ліцею №21 – спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети (проспект Злуки, 51)» підтримали у міській раді. Її розглянули на засіданні виконавчого комітету четвертого жовтня.

Петицію зареєстрували сьомого вересня. Станом на четверте жовтня вона набрала 315 голосів із 300 необхідних.

«Для багатьох учнів, які проживають у багатоквартирних будинках на вулицях Патріарха Любомира Гузара, Захисників України, Богдана Лепкого, проспекту Злуки, що навчаються в Тернопільському ліцеї №21- спеціалізованій мистецькій школі імені Ігоря Герети, потрібно пройти по пішохідній доріжці, між будинками, на вулиці Богдана Лепкого, 2а та навчальним корпусом №2 Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола, – написав Василь Зінько, автор звернення. – Частина цієї пішохідної доріжки перебуває в непридатному стані. Коли на вулиці суха погода, то можна нормально пройти, проте, коли дощі, для проходу залишається до 30 см асфальтної частини, інша в суцільному болоті та в піднятому асфальті від коріння тополь. Просимо підтримати дітей та відремонтувати пішохідну доріжку, котра веде до нашого ліцею».

Відповідно до прийнятого рішення управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології доручили виготовити проектно-кошторисну документацію на ремонт доріжки. Після того як буде відома вартість робіт та відповідні кошти передбачать у бюджеті громади управління замовить їх виконання.