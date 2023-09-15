Біля могили брата: на Тернопільщині перепоховають воїна, котрий загинув більше року тому

У Підволочиську відбувається перепоховання військовослужбовця, який був похоронений у Дніпрі. Траурна церемонія розпочалася об 11-й годині.

Старший сержант прикордонного загону Олексій Решетняк загинув ще 9 червня 2022 року. Йому було 34 роки. Воїна похоронили у Дніпрі на Краснопільському кладовищі.

На початку повномасштабного вторгнення сімʼя Решетняків переїхала жити у Підволочиську громаду. Сорок днів тому старший брат Андрій помер від наслідків перебування у зоні бойових дій та був похоронений у Підволочиську. Тепер поруч будуть дві могили рідних братів, воїнів-героїв.

“Щиро співчуваємо батькам, які втратили найцінніше – обох своїх синів”, – ідеться у зверненні Підволочиської міської ради.