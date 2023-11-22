Біля Куп’янська загинув бойовий медик з Тернопільщини: йому було лише 22 роки

Страшна війна забрала життя ще одного нашого Героя-захисника, який боронив українську землю від російського окупанта.

21 листопада під час бойових дій в районі населеного пункту Синьківка Куп’янського району Харківської області внаслідок артилерійського та мінометного обстрілу загинув мешканець Гусятина Ярослав Череватий. Молодший сержант, бойовий медик десантно-штурмового батальйону. Він добровольцем пішов боронити нашу державу від ворога, до останнього був вірний військовій присязі. Ярославу назавжди залишиться 22 роки…

У загиблого військовослужбовця залишились батьки, брати.

Про важку втрату повідомили у Гусятинській громаді.

“Щирі співчуття рідним та близьким, нехай Бог допоможе вам пережити страшну втрату.

Вічна пам’ять і слава Герою, який захищав Батьківщину та кожного з нас!

Герої не вмирають!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.