Біля Бахмута загинув лейтенант поліції Ігор Сокальський. Йому було всього 23 роки

Тернопільщина знову втратила молодого захисника.

23-річний збаражанин, лейтенант поліції Ігор Сокальський загинув 14 лютого внаслідок ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Григорівка Бахмутського району Донецької області.

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Щиро сумуємо і розділяємо з родиною горе втрати близької людини.

Ігор назавжди залишиться у нашій пам’яті мужнім захисником, Героєм, який віддав життя за рідну Україну”, – ідеться у зверненні голови громади.

Про зустріч траурного кортежу, з яким повертатиметься до рідного дому наш захисник, буде повідомлено додатково.