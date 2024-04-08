4 квітня в районі населеного пункту Спірне, що біля Бахмута, загинув житель села Буданів Чортківського району, солдат гранатометного відділення протитанкового взводу Юрій Кобильник.

Боєць отримав поранення, несумісні з життям, внаслідок мінометного обстрілу з боку ворога. Нещодавно бійцю виповнилося 38 років.

“Висловлюємо найщиріші співчуття матері, сестрам, всім родичам і близьким загиблого Героя та спільно розділяємо цей нестерпний тягар втрати”, – ідеться у зверненні на сторінці Білобожницької громади.

Сьогодні тіло Героя зустрічають на рідній землі. Поховають захисника завтра, 9 квітня, у рідному Буданові.