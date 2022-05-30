Більше мільйона доларів: Сергій Притула продав на аукціоні кубок Євробачення і панаму “Калуша” за шалену суму

Закінчився благодійний онлайн-аукціон, на якому гурт Kalush Orchestra продав свій приз переможця “Євробачення-2022”.

Про результати торгів стало відомо ввечері в неділю, 29 травня, повідомляє Новинарня.

Скляний мікрофон було продано за 900 тисяч доларів. Вони підуть на комплекс безпілотників PD-2 для української армії.

Новим власником статуетки стала криптобіржа WhiteBIT, яка зробила найбільшу крипто-ставку.

Аукціон проводив у прямому ефірі Instagram шоумен та волонтер Сергій Притула.

Крім кубка “Євробачення”, він продав для потреб ЗСУ також рожеву панаму Олега Псюка, в якій лідер “Калуш оркестра” виступав на сцені пісенного конкурсу.

“Накрив панамою за 11 млн гривень кубок переможців “Євробачення” за 900 млн доларів і виглядаю комплекс БПЛА PD-2, який ми купимо для ЗСУ за ці кошти!!!”, – написав Притула.

Капелюх продавали не через ставки, які підвищувалися, а в інший спосіб: кожен охочий міг переказати у волонтерський фонд суму, кратну 200 грн, і потім серед таких благодійників рандомно обрали одного щасливця. Таким чином, за можливість виграти панаму учасники аукціону надонатили 11 мільйонів гривень, які теж підуть на допомогу армії.