Майже 800 мільйонів гривень із бюджету Тернопільської громади планують витратити на розвиток пасажирського транспорту у наступні три роки. Ще 270 мільйонів розраховують залучити з інших джерел.

Такі суми закладені у «Програмі розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 роки». Документ цей депутати розглянули та затвердили під час другої сесії міської ради.

– У Програмі передбачається подальше оновлення транспорту, розвиток транспортної інфраструктури, покращення якості перевезень, – розповів Олег Вітрук, начальник управління транспортних мереж та зв’язку. Закладено кошти на реконструкцію ремонтної бази КП «Тернопільелектротранс». Вартість всіх заходів опрацьовано згідно пропозицій транспортних комунальних підприємств. У Програмі закладені максимальні суми, але вони можуть бути й меншими.

У прийнятому депутатами документі вказано, що на сьогодні у громаді працює 10 автоперевізників, з них два комунальних підприємства та суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа. Перевезення тролейбусами здійснює комунальне підприємство «Тернопільелектротранс». На його балансі є 60 тролейбусів, із них за останні п’ять років оновили 15 тролейбусів. Середній вік рухомого складу тролейбусів становить 26 років. На підприємстві п’ять тролейбусів мають вже 10-15 років, 56 тролейбусів – більше 15 років, відповідно, мінімальною потребою є повне їх оновлення. Станом на сьогоднішній день бюджет громади не має змоги задовольнити таку потребу, тому шукають інші шляхи для вирішення цієї проблеми, наприклад: кредити ЄІБ, лізинги та інше. Зокрема, у наступні роки планують придбати 30 тролейбусів, в тому числі нових на умовах лізингу та капітально відремонтувати 15 тролейбусів. Передбачена також – реконструкція тролейбусних ліній, будівництво тролейбусних ліній по вулицях: Морозенка-Текстильна; 15 Квітня-Купчинського-Корольова-Підволочиське шосе-Аеропорт-Збаразьке кільце.

Автобусні маршрути у громаді обслуговує 172 одиниці транспорту, з них 131 – в приватній власності, а в комунальній власності – 41. З станом оновлення автобусного парку ситуація краща. Адже, за останні п’ять років купили 20 автобусів МАЗ, 2019 року випуску, 21 автобус МАН, 2009 року випуску, також в комунальній власності перебуває три автобуси ЛАЗ, 2004 року випуску. Попри це потреба в оновленні автобусного парку також є, особливо в частині тих транспортних засобів, які передбачені для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Тому у Програмі закладені кошти на купівлю у 2021 році 15 нових низькопідлогових автобусів.