Більше 900 тисяч гривень отримають тернополяни на розвиток ветеранського бізнесу

Компенсацію витрат на створення власного бізнесу отримають шестеро ветеранів війни та дружина ветерана війни з Тернополя.

Відповідне рішення було прийняте на засіданні виконавчого комітету другого квітня. П’ятого квітня міський голова вручив ветеранам грошові сертифікати на реалізацію їхніх проектів.

Четверо із ветеранів, як повідомили у міській раді, є фізичними особами- підприємцями, а троє тільки планують відкрити свій бізнес. Вони будуть розвивати власну справу сферах: торгівля, виробництво сувенірної продукції, надання послуг з харчування, виробництво товарів подвійного призначення. Загалом спільно ветерани створять щонайменше 10 нових робочих місць.

Із міського бюджету на підтримку ветеранського бізнесу виділили 915, 5 тисячі гривень. Максимальна сума компенсації, яку може отримати ветеран на власний бізнес – 150 тисяч, мінімальна – 90 тисяч. Кошти в основному спрямують на придбання обладнання та комплектуючих.

У міській раді зазначили, що компенсацію витрат ветерани отримають після того як нададуть документи про фактичні витрати на реалізацію проектів та виконають усі вимоги, не пізніше 1 грудня 2024 року.