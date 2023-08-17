Більше трьох мільйонів гривень виділи із бюджету громади на ремонти у лікарняних закладах міста. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 16 серпня.

Фінансування виділи трьом медичним установам.

– Один мільйон двісті двадцять одну тисячу чотириста гривень спрямовуємо для виконання проектно-кошторисних робіт по об’єкту «Капітальний ремонт оздоровчо-реабілітаційного центру по вул.Чумацька, 2 в м.Тернополі», – повідомив Василь Даньчак, начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення. – Один мільйон – Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні. Із них: шістсот тисяч гривень для корегування проекту реконструкції зовнішніх мереж будівлі на вулиці Клінічній, 1А та чотириста тисяч гривень для встановлення додаткового джерела киснепостачання. Ще один мільйон гривень виділяємо для капітального ремонту даху Тернопільської стоматологічної поліклініки на вулиці Романа Шухевича, 10.