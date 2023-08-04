Майже сім з половиною тисяч безробітних скористалися послугами місцевих підрозділів Тернопільського обласного центру зайнятості з початку 2023 року. Половина із них – це жителі сіл.

– Служба зайнятості, в межах своїх можливостей і компетенції, активно допомагає незайнятим громадянам, у тому числі безробітним селянам, у пошуку прийнятних місць праці, надає їм комплекс соціальних послуг, – зауважили у Тернопільському обласному центрі зайнятості. – Це – їх соціальний захист та матеріальна підтримка на період пошуку роботи, адаптація до ринкових умов, організація профнавчання, зрештою – повернення до продуктивної зайнятості, працевлаштування.

Із тих селян, які зверталися до Служби занятості 1700 працевлаштували, 142 брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, 227 осіб працювали в «Армії відновлення» на суспільно корисних роботах, 216 проходили професійне навчання. Ще 53 переможці грантової програми ЄРобота «Власна справа» отримали мікрогранти та реалізують свої проекти у сільській місцевості. Дев’ять з них пов’язані безпосередньо з сільським господарством: фермерство, вирощування зернових, ветеринарія, тваринництво.

За даними Центру зайнятості більше тисячі безробітних селян продовжують шукати роботу. Із них 70% – жінки, кожен п’ятий – молода людина віком до 35 років. В той же час роботодавцям, які провадять свою діяльність у селах та селищах Тернопільщини вкрай необхідні лікарі різних спеціалізацій, медпрацівники, агрономи, бухгалтери, вихователі, продавці, швачки, кухарі, пекарі, бджолярі, машиністи, слюсарі, водії, трактористи, електромонтери, підсобники.