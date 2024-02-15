У Тернополі розширили перелік категорій населення, які можуть безкоштовно отримувати соціальні послуги. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 14 лютого.

– Ми вносимо зміни до рішення «Про звільнення від плати за надання соціальних послуг», – сказав Віталій Хоркавий, начальник управління соціальної політики. – Окрім жителів громади, які перебувають в складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння в такі обставини, від плати за надання соціальних послуг звільняються також: сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни та сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; військовослужбовці та члени їх сімей; ветерани війни та члени їх сімей; військовослужбовці, які перебували в полоні та члени їхніх сімей; члени сімей військовослужбовців, які перебувають в полоні; члени сімей військовослужбовців, які зникли безвісти; внутрішньо переміщені особи.

У рішенні також вказано, що у комунальних закладах Тернопільської громади вищезазначені категорії населення можуть безкоштовно отримати такі соціальні послуги: соціальна адаптація; соціальна інтеграція та реінтеграція; соціальна реабілітація; психолого-педагогічна реабілітація; соціально-психологічна реабілітація; соціальний супровід; посередництво (медіація); соціальна профілактика; послуги перевезення «Соціальне таксі»; натуральна допомога; прокат засобів реабілітації; фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору.