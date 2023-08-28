Пожежа сталася 27 серпня увечері у селі Озерна.

Як повідомляють у ДСНС, там виникла пожежа сміття на відкритій території. На місці пожежі травмувався бездомний громадянин, 1979 року народження. Його з діагнозом “Опік полум’ям І-ІІ ступінь передпліччя, голови та пальців обох кистей” госпіталізували в КНП “Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги”.

Внаслідок пожежі знищено сміття на площі 400 м кв. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди.

Загалом минулих вихідних вогнеборці Тернопільщини сім разів залучались до гасіння пожеж, 4 з яких на відкритій території. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.