Без газу: у міській дитячій лікарні увімкнули опалення

Цими днями у КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» з КП «Тернопільміськтеплокомуненерно» розпочато подачу теплоносія. Відтак, теплоносій подається і у стаціонарний корпус лікарні на вулиці Клінічній, і у корпус інфекційного відділення на вул. Романа Купчинського.

Наразі теплоносій подається лише до закладів охорони здоров’я, зокрема, минулого тижня його постачання розпочалося у КНП «Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня» Тернопільської обласної ради, КНП «Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини» ТОР та у пологове відділення КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2».

Теплопостачання здійснюється без використання газу завдяки реконструкції котельні на вул. Романа Купчинського, яка працює на альтернативних видах палива.

До слова, у помешканнях тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8 градусів або нижче.