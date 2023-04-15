Без електрики і каналізації, зате з грибком: у яких умовах живуть переселенці на Тернопільщині. ФОТО

Украй незадовільні умови проживання переселенців – приміщення без ремонту, з пліснявою, грибком – зафіксували працівники Офісу Омбудсмана на Тернопільщині.

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець на власному каналі у Телеграмі.

Він розповів, що представники відвідали місця компактного поселення ВПО. А саме: гуртожиток Почаївського вищого професійного училища в м. Почаїв, комплекс будівель дільничної комунальної лікарні в с. Ридомиль, дитячий садочок у с. Вибудів та гуртожиток Тернопільського вищого професійного училища ресторанного сервісу і торгівлі в м. Тернопіль.

В результаті було встановлено, що приміщення в усіх МКП потребують ремонту, оскільки уражені грибком та пліснявою. Не вистачає меблів для місць загального користування.

У дитсадку – серйозні проблеми з каналізацією, що подекуди унеможливлює користування душовими кімнатами.

Мешканці гуртожитку Почаївського вищого профучилища впродовж тижня залишаються без електроенергії. Причина – вода, що стікає зі стелі, потрапляє в електрощитову.

У комплексі будівель дільничної комунальної лікарні переселенці сплачують послуги з водопостачання не за визначеним законодавством порядком: кожен мешканець платить 40 грн готівкою й при цьому не отримує підтверджувальних документів.

Під час спілкування з переселенцями їм роз’яснили механізм отримання медичної, психологічної та юридичної допомоги, вони отримали інструкції щодо дій у разі порушення їхніх прав.

За результатами моніторингу будуть складені звіти, а також надані рекомендації центральним органам виконавчої влади та обласній військовій адміністрації щодо сприяння в усуненні виявлених проблем та забезпеченні потреб ВПО.