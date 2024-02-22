Трагічна звістка з війни надійшла на Тернопільщину, в Шумську громаду.

У жорстоких боях за Україну, за мир та свободу загинув наш земляк Володимир Олександрович Волочнюк, 1991 року народження. Про це повідомили у Шумській територіальній громаді.

Володимир народився та виріс у селі Тетильківці Шумської громади. Навчався у Тетильківській гімназії, тут проживають його батьки та велика родина. Після одруження переїхав жити на Хмельниччину, у село Зіньки Білогірської громади. Разом із дружиною виховували трьох дітей.

“Загибель Володимира – це велика втрата для всіх нас. Він наш Герой! А ще – найкращий син, чоловік і тато, хороший друг та вірний побратим. Його пам’ятатимуть завжди усміхненим та життєрадісним, патріотом своєї Батьківщини, своєї рідної землі.

Низькій уклін батькам за гідне виховання сина!

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Володимира…

Вічна пам’ять і слава Воїну, який віддав своє життя за Україну і кожного із нас…”, – ідеться у зверненні Шумської громади.

Поховають Героя у селі Зіньки Білогірської громади, де він проживав з сім’єю.