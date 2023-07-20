У запеклих боях з ворогом загинув боєць 35-го окремого стрілецького батальйону, солдат, гранатометник Володимир Романишин. Він проживав у селі Озерна Тернопільського району. Захиснику було 38 років.

Про важку непоправну втрату повідомили на сторінці батальйону.

“Він віддав найцінніше – своє життя, виконуючи свої обов’язки перед Батьківщиною та захищаючи нас усіх. Ми втратили справжнього героя.

Його відданість, мужність і самопожертва завжди будуть прикладом. Ця непоправна втрата надзвичайно важка не тільки для нашої військової родини, але й для сім’ї – мами, сестри, дружини та двох діток, які залишилися без батька.

Нехай його душа спочиває в мирі, а його величний спадок житиме в серцях тих, хто знаходився поруч.

Ми згуртовані в спільному горі.

Нехай пам’ять про нього залишиться живою в серцях і душах нас усіх.

Вічна памʼять Воїну Герою!”.