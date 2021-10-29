Бережанський замок планують додати до реставраційних проєктів у рамках програми “Велика реставрація”.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила нардепка з Тернопільщини Євгенія Кравчук.

“Вітання з Бережан! 86 гектарів історичного ареалу, пам’ятки архітектури національного і місцевого значень, величезний туристичний потенціал. Держава підтримує його програмами Велике будівництво – дорога М30 Стрий – Ізварине і в майбутньому проєкт обхідної міста, та Великою реставрацією. Власне приїхала до Державного історико-архітектурного заповідника, щоб обговорити плани в межах програми «Велика реставрація».

Загалом заповідник «Бережани» має 6 пам’яток культурної спадщини, з яких 2 – пам’ятки національного значення. Основний фонд налічує 2346 одиниць, багато з яких мають сумний стан будівель, де вони зберігаються.

До програми «Велика реставрація» потрапили 2 об’єкти, що вже цього року отримали фінансування:

Ратуша, збудована у 1803-1811 роках. Сьогодні тут розташований краєзнавчий музей, музей книги, музей письменника і бережанського гімназиста Богдана Лепкого (наступного року відзначатимемо 150-річчя з дня його народження), музей сакрального мистецтва та історії церкви. Будівля вже давно потребувала оновлення. На перший етап реставрації в межах програми виділено 10 млн грн. Ці кошти підуть на відновлення старовинного флігеля, порталів та в’їзних арок у внутрішньому дворику, заміну даху, водостічної системи, фасаду, вікон та дверей.

Адміністративний будинок «Рідна школа» (вул. Шевченка, 1), що теж має давню історію. У 1918 році його викупило Українське педагогічне товариство «Рідна школа» під канцелярію товариства, а з 1922 року – чотирикласну школу. Зараз у цих стінах навчаються учні початкових класів Бережанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2. На реставраційні роботи цього року планується витратити 1 млн грн.

Безумовно, це лише початок. І тепер програма-максимум на 2022 рік – додати до реставраційних проєктів Бережанський замок. Ми в команді Президента налаштовані рішуче: за тим, як наші пам’ятки перетворюються на «романтичні руїни», мовчки спостерігати не будемо, реставрацію доведемо до кінця, щоб наступні покоління українців змогли побачити на власні очі ці чудові свідчення нашої історії”, – написала політикиня.



