Бавовна на болотах: москву знову атакували дрони

У ніч на 10 серпня в місті Домодєдово Московської області пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа, повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Також, за словами мера Москви, вночі два безпілотники намагалися атакувати російську столицю, однак нібито були збиті силами ППО. Про це повідомляє BBC Україна.

Російське видання “РИА-Новости” написало з посиланням на МНС Росії, що в Домодєдово горить автосервіс. За даними відомства, площа пожежі становила 1 000 квадратних метрів.

Видання Astra оприлюднило відеозаписи очевидців, на яких видно сильне полум’я та великий стовп диму.

Інформацію про сильну пожежу в Домодєдово підтверджують інші російські пабліки.

У телеграм-каналах поширюють інформацію, що місцеві жителі нібито чули звуки, схожі на роботу засобів ППО, проте підтвердження цих даних немає. Також повідомляється, що вибухнути могли газові балони.

“Так, я бачила, як воно вибухнуло!” — сказала одна з жінок на відео.

Крім того, мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що вночі 10 серпня два безпілотники летіли у бік Москви, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.

“Вночі, близько 4-ї години ранку, ППО збила два ударних БпЛА, що летіли у бік міста. Один – у Калузькій області, інший – у районі ЦКАД (центральна кільцева автомобільна дорога – Ред.)”.

Напередодні стався вибух на території Загорського оптико-механічного заводу у Сергієвому Посаді Московської області. Завод випускає високотехнологічну продукцію військового призначення.

За даними ЗМІ, причиною вибуху стала детонація піротехніки.

У “Внуково” і “Домодєдово” затримали десятки рейсів

Московські аеропорти “Внуково” і “Домодєдово” минулої ночі запровадили обмеження на польоти, повідомляють російські ЗМІ.

Агентству “РИА-Новости” у пресслужбі “Внуково” заявили, що обмеження діють “з незалежних від аеропорту причин”. У “Домодєдово” сказали, що це зробили “з метою забезпечення додаткових заходів безпеки польотів”.

Судячи з табло аеропортів та даних сервісу Flightradar24, загалом затримали кілька десятків рейсів. Обмеження діяли приблизно з 2-ї ночі до 5-ї години ранку.

Російські телеграм-канали повідомляли, що в аеропортах запровадили план “Килим” – зазвичай він діє у разі виявлення в небі непізнаних повітряних суден чи інших об’єктів, які можуть становити небезпеку.

Атака дронів на Севастополь

В Криму теж було неспокійно.

Російське Міністерство оборони стверджує, що минулої ночі 11 українських безпілотників намагалися атакувати анексований Севастополь, проте були нейтралізовані.

“Поблизу міста Севастополь черговими засобами ППО було уражено 2 БПЛА, ще 9 придушено засобами радіоелектронної боротьби, які, не досягнувши цілі, зазнали аварії в акваторії Чорного моря”, – йдеться у повідомленні.

Там додали, що постраждалих та руйнувань немає.