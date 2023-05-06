Історія цієї родини вражає. Всі чоловіки з сім’ї Іванюків з Тернополя вдруге долучилися до оборони Батьківщини.

Ще у період АТО батько Володимир та двоє синів — Олександр і Богдан воювали на фронті. Після повномасштабного наступу росії продовжили звільняти українську землю від окупації. А торік восени глава родини загинув. Про це йдеться в сюжеті Т1 Новини.

Олександр Іванюк все своє доросле життя займається військовою справою. В його родині усі чоловіки знають, що таке війна. Ще у 2015 році, він рішуче пішов боронити українські землі від російського загарбника. Обрав для себе військовий підрозділ “Азов”. Згодом воювати пішли його брат і батько.

За час війни у чоловіків багато чого змінилось. Вони зрозуміли цінність життя та почали формувати себе у суспільстві. Зокрема, Олександр вирішив створити музей у школі-ліцеї №2. Тут боєць хотів облаштувати місце, яке присвятить теперішній війні в Україні. Планує зібрати амуніцію, одяг та зброю, а ще фото та відео, які зроблені нашими захисниками.

Та 24 лютого 2022 року всі плани змінились. Чоловіки в сім’ї Іванюків знову повернулись на фронт.

Зараз брати досі воюють на Сході країни. Найголовнішою їхньою мотивацією є те, щоб їхнім дітям ніколи не довелось знати, що таке війна. А ще, аби їхня матір Інна не хвилювалась та гордо розповідала за них.

В коридорі школи розміщена цінна пам’ятка для Інни Іванюк. Вона є директоркою цього навчального закладу, а найголовніше вона є матір’ю, дружиною та донькою військових. Всі чоловіки в її родині були військовослужбовцями.

Жінка каже, їй важко сприймати те, що усі чоловіки в родині воюють. Однак найважчою для неї стала загибель чоловіка восени 2022 року.

Детальніше – в сюжеті Т1 Новини.