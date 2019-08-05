Багаторічний керівник партії “Громадянська позиція” на Тернопільщині Петро Ландяк пішов у відставку.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

“Сьогодні відбулась звітно-виборча конференція обласної організації партії “Громадянська позиція”, на якій прийнята моя відставка.

В житті в усьому є початок і є кінець. Я десять років очолював обласну організацію, з самих перших днів її заснування.

Завжди старався працювати чесно і відповідально, але настає момент, коли треба відійти.

При цьому залишаюсь членом партії. На конференції мене обрали членом Ради обласної організації.

Дякую всім, хто мене підтримував за весь час мого керівництва партійним осередком області.

Тепер планую більше часу приділити громадській роботі, яка є не менш важливою і потрібною.

Осторонь суспільного життя ставати не можу, так мене виховали.

Надіюсь в громадській роботі бути корисним”, – написав пан Ландяк.

Він також додав, що партійну організацію очолив Любомир Балук.