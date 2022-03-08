Бабуся Марія з Тернопільщини, яка пече хліб для захисників, стала відомою не тільки в Україні, а й поза її межами.

Фото, де жінка з усмішкою на обличчі, а поряд домашній, спечений у печі хліб, поширила у Фейсбук Галина Кара. Вона розповіла Терену, що приїхала до пані Марії у гості. Села з міркувань безпеки не називає.

– Вона була проти, щоб я робила фото. Але я не змогла не поділитись. Ця світлина швидко поширилась. Телефонують уже багато журналістів, всі хочуть інтерв’ю, але вона відмовляється, каже, що поспілкується після завершення війни, — розповідає Галина Кара.





Поширив фото нашої землячки на своїй сторінці у фейсбуці і колишній прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який назвав жінку героїнею та побажав їй многая літа.

– Хліб із печі для захисників. Його золотими натрудженими руками готує бабуся Марія. Подивіться на це світле, добре обличчя. Неможливо перемогти країну, в якій живуть такі люди, — написав політик.

Побачили світлини із бабусею Марією і у Білорусі. Про жінку у своєму Твіттері розповів громадський діяч Франак Вячорка.

– Старенька з Тернопільщини пече хліб для українських воїнів, які захищають країну. Усі в Україні приєдналися до опору проти російської окупації, — йдеться в дописі.