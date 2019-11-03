Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Бродівській. Там автомобіль в’їхав у стовп, а після цього – в стіну будинку. Водій загинув на місці.

Про аварію повідомляє Терміново.

– Шофер загинув на місці, пасажира забрала швидка, – розповів видінню читач. – Люди кажуть, машину переслідували поліцейські. Слідчо-оперативна група, яка працює на місці, це заперечує.

Як повідомили у Патрульній поліції Тернопільської області, переслідування не було. Один із екіпажів отримав виклик за фактом аварії на вул. Бродівській близько 19.00 год. 2 листопада, в якій загинув водій SCODA Octavia 1987 р.н., пасажира госпіталізували. Патруль викликав слідчо-оперативно групу.

Автомобіль їхав з боку “Арс-кераміки” і врізався в будинок, перед тим, зігнувши електроопору, внаслідок чого на вулиці не світять ліхтарі.

Мотор, за словами очевидця, відлетів метрів на десять. Відлетіло також колесо.

Більш розгорнуту інформацію від ГУ НП в Тернопільській області про обставини аварії опублікуємо, щойно отримаємо.