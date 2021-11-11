Представники компанії Slots City, яка об’єднує онлайн-заклад та зали ігрового обладнання, заявили, що готові жертвувати частину виручених коштів на благодійність. На які проєкти будуть спрямовані кошти та про які суми в перспективі може йтися? Подробиці представлені нижче.

Нещодавно представники компанії Slots City, яка надає азартні послуги, заявили, що мають намір частину своїх коштів передавати на благодійність. Експерти наголошують, що це перша компанія в Україні, яка виявила подібну ініціативу.

Нагадаємо, що, ухвалюючи Закон про легалізацію грального бізнесу на території країни, уряд України підкреслив, що всі виручені кошти будуть йти на розвиток медицини, освіти, науки та спорту. На даний момент азартні заклади вже принесли до казни України близько 1,2 млн. доларів, і планується, що ця цифра збільшуватиметься. За словами експертів, така тенденція зумовлена ​​тим, що кількість гральних закладів у країні постійно зростає. Сьогодні тут налічується 32 компанії, що надають послуги офлайн та в Мережі (серед них Золотий Кубок казино, Покерматч, Cosmolot, Паріматч та інші).

На що підуть пожертвування?

Представники Slots City створять спеціальний фонд Slots City Foundation, через який і будуть іти кошти на благодійність. Причому це буде не одноразова акція – пожертвування надходитимуть на регулярній основі.

Перші пожертвувані кошти підуть на підтримку Міжнародної екологічної акції “Висадка дерев одним мільйоном людей за 1 добу”. Вона спрямована на покращення екологічної ситуації в країні та проводитиметься у рамках глобальної екоініціативи Greening of the Planet.

Як заявляють власники Slots City, зокрема, Руслан Нонка, для них важлива не лише фінансова складова, а й принципи відповідальної гри. Тому вони готові підтримувати різні соціальні проєкти. Компанія хоче сприяти розвитку нової цивілізованої культури відпочинку, відповідно, спочатку для неї в пріоритеті екопроєкти. А щоб реалізувати задумане на найвищому рівні, представники цієї організації будуть наслідувати світовий досвід роботи ринку азарту.

Нагадаємо, що раніше платформа SlotsCity.ua однією з перших:

запровадила авторизацію користувачів через цифрові документи в додатку “Дія”;

підписала прямі контракти з постачальниками програмного забезпечення, щоб офіційно застосовувати ліцензовані ПЗ та забезпечити максимально прозору, безпечну та чесну гру в рамках своєї платформи.

Більше того, Slots City є офіційним партнером міжнародного холдингу Storm International, для якого принцип відповідальної гри є основною цінністю. Експерти зазначають, що з огляду на те, що компанія комплексно підходить до своєї роботи, вона й надалі розвиватиметься та збільшуватиме капіталообіг. Тому вже зараз можна говорити про десятки тисяч доларів, які вона віддаватиме на благодійність.